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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çamaşır makinesinden çıkan yangın evi küle çevirdi

Çamaşır makinesinden çıkan yangın evi küle çevirdi

Yanan evden detay görüntü

Polis Bild Çamaşır Makinesi Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-Yangının başladığı odandan detay
-Ev sahibi Hatice Tuncer ve komşusundan röportaj
-Olay yerine gelen ekiplerden görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir evde çamaşır makinesinden çıkan yangın evi küle çevirdi. Edinilen bilgiye göre yangın, saat 10.00 sıralarında Gazi Mahallesi Tuncerler Sokak’ta Hatice Tuncer’e ait evde meydana geldi. Çamaşır makinesinin şase yapması sonucu çıkan yangında ev küle döndü. Evden dumanın yükseldiğini gören komşular durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan sonra itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Evde tek başına yaşayan Hatice Tuncer’in yangın sırasında bahçede çalışıyor olması olası bir can kaybı ve yaralanmaya mani oldu. Olay anını anlatan Tuncer, “Çamaşır makinesinden çıktı. Komşular haber etti bana” dedi.
Hatice Tuncer’e evinin yandığını haber eden komşusu, “Çöp yakıyor sanırdım baktım pencereden çıkıyor. Hemen haber ettim. Kendisini bulamadığım için Hatice Yenge diye bağırdım” ifadelerini kullandı.
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