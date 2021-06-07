Çamaşır makinesinden çıkan yangın daireyi küle çevirdi

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( ANTALYA )- Yangın dolayısı panik yaşayan komşuları ise yakınları teselli etti. ANTALYA



- Antalya’da 3 katlı bir apartmanın giriş katında çamaşır makinesinden çıktığı öğrenilen yangın, apart daireyi adeta küle çevirdi. Yangın dolayısı panik yaşayan komşularıysa yakınları teselli etti. Yangın, Kepez İlçesi Kültür Mahallesi 3825 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında öğle saatlerinde çıktı. Giriş katın pencerelerinden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 110 ve 155 polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen 110 ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrasında yapılan inceleme evde bulunan birçok malzemenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Panik yaşayan üst komşuları ise yakınları teselli etti. Yapılan ön incelemede çamaşır makinesinden çıktığı öğrenilen yangın ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Komşuların haber vermesi ile olay yerine gelen ev sahibi adam, “Çamaşır makinesinden çıktığını tahmin ediyoruz. İtfaiye hemen gelerek müdahale etti. Evde hemen hemen birçok şey yanmış. Buna da şükür” dedi.



