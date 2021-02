Çamaşır makinesinde çıkan yangın, yaşlı adamı evsiz bıraktı

-Alev alev yanan konteyner ve baraka

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde çamaşır makinesinin tutuşması sonucu çıkan yangın, konteyneri küle çevirdi. Alevlere teslim olan konteyner sahibi, yangını çaresiz gözlerle izledi. Yangın, Karasu ilçesi Akkum Mahallesi’nde Nurettin Kuş’a ait bir konteynerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, konteyner içerisinde bulunan çamaşır makinesini bir anda tutuşarak yanmaya başladı.

Hızla büyüyen yangın konteyner yanındaki barakaya sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, 1 saatte kontrol altına alarak söndürdü. Alevlere teslim olan konteynerin sahibi Nurettin Kuş ise yangını çaresiz gözlerle izledi. Yangın sırasında lavaboda olduğunu kendisini dışarı attığında alevleri gördüğünü ifade eden Nurettin Kuş, "Çamaşır makinesinde çamaşırlar yıkanırken b en de o sırada lavaboda tıraş oluyordum. O arada dışarı çıkıp baktım ki her tarafta duman var. Konteynerin kapısını açtım. Baktım ki her tarafı yangın sarmış. Hiç müdahale şansım yoktu. Hemen şalteri indirdim. İçeri girdim ve alabileceğim bir iki elbisemi aldım, dışarı çıktım. Başka da bir şey yok” dedi.

Can kaybının yaşanmadığı yangın hakkında inceleme başlatıldı. (EA-GY



