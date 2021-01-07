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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Cam silerken 3'üncü kattan düşen kızı ölümden, kurumaya bırakılmış halı kurtardı

Cam silerken 3'üncü kattan düşen kızı ölümden, kurumaya bırakılmış halı kurtardı

Hastanede yaralı kızın sedyede yatarken görüntüsü

Acil Servis Osmanpaşa 112 Acil Servis Kız Çocuğu Birinci Sınıf 

-Sedye ile taşınması
-Hastanenin dış görüntüsü
-Kızın düştüğü pencere
-Kızın kardığı etermit
-Kızın üzerine düştüğü kurutulmaya bırakılmış halı
-Halı yıkama çalışanı Fatih Kaya ile röportaj
-Apartman sakini Nizamettin Akayrancı ile röportaj
-Olayın olduğu apartman

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da evlerinin 3'üncü katındaki pencerede camları silerken dengesini kaybederek düşen 14 yaşındaki kız çocuğunu ölümden, apartmanın alt katındaki halı yıkama atölyesine ait kurumaya bırakılan halı kurtardı. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki lise birinci sınıf öğrencisi Merve Yılmaz, 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin pencere camlarını silerken dengesini kaybederek aşağı düştü. Kız çocuğu apartmanın alt katındaki halı yıkama firmasına ait yıkanan halıların üzerine kapatılan atermite çarptı. Atermiti kıran kız, kurutulmaya bırakılmış halının üzerine düşerek ölümdün döndü. Yaralanan Merve Yılmaz, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansa Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Belinde kırık olduğu öğrenilen Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Halı yıkama firması çalışanları düşen kızın hayatını iki profil demir arasına sererek kurutulmaya bıraktıkları halının kurtardığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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