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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Cam silerken 3 metre yükseklikten düşen temizlik işçisi yaralandı

Cam silerken 3 metre yükseklikten düşen temizlik işçisi yaralandı

OLAY YERİ GÖRÜNTÜLERİ

İlk Müdahale Temizlik İşçisi Polis Bild Gesi 

-YARALIDAN GÖRÜNTÜ
-SAĞLIK EKİPLERİ
-DETAYLAR

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’ta 2 katlı bir işletmenin camını silerken dengesini kaybederek düşen temizlik şirketi işçisi yaralandı. Olay, Tersane mevkisinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Temizlik işçisi 43 yaşındaki Fatih Bahçe, 2. katta cam temizlediği sırasında dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten ahşap tentelere çarparak beton zemine düştü. Çevredekiler tarafından olay polis ve 112 ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Fatih Bahçe, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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