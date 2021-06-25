Cam fabrikası alev alev yandı: Erkekler kapıyı kırdı, kadınlar su taşıdı

-Yanan fabrika detay

-İtfaiye ekipleri detay

-Vatandaşlar detay

-Ekiplerin söndürme çalışması detay

-Kadınların su dağıtması detay

-Erkeklerin demir ile kapı kırması detay

-Tüplerden detay

-Polis ekipleri detay

-Söndürme çalışmaları detay

-Alevler detay



( ANTALYA )-Yangın 2 saat çalışmanın ardından kontrol altına alındı-Kimsenin yaralanmadığı yangın maddi hasarla atlatıldı ANTALYA



- Antalya’nın Aksu İlçesi’nde bir cam fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın başladığında çıkan alevler gökyüzünü aydınlatırken, mahallede yaşayanlar itfaiye ekiplerine yardıma koştu. Yaralanan kimsenin olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın, Aksu İlçesi Cihadiye Mahallesi 23079 sokak üzerinde bulunan cam fabrikasında saat 21.00 sularında çıktı. Edinilen bilgiye göre fabrika içerisinde dumanların yükseldiğini görenler, durumu 110 ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda yangın söndürme aracı ve onlarca ekip sevk edildi. Yangın içeride bulunan kimyasal maddelerin tutuşması ile kısa sürede büyüdü. Fabrikadan çıkan alevler adeta zaman zaman geceyi aydınlattı. Vatandaşlar ekiplere yardıma koştu Yangını gören vatandaşlar ise fabrikanın çevresinde toplandı. Polis ekipleri içeride yaşanabilecek bir patlama riskine karşı vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmasına izin vermedi. Öte yandan ekipler, fabrikanın hemen yanında bulunan iki eve alevlerin sıçramaması için amansız mücadele verdi. Vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine yangını söndürmede yardım etti. Bazı kadınlar evlerinden soğuk su getirerek itfaiye ekiplerine dağıttı.

Erkekler ise fabrikanın kapısının demir ile kırılmasına destek verdi. “Kimyasal olunca her yere sıçradı” Yangının görgü tanığı Emrah Aydoğdu, “Ne olduğunu anlamadık. İçeriden birden bir patlama oldu. Alevler çıktı. Kimyasal olunca her yere sıçradı. Sahibini aradık. Eve sıçrama derecesine geldi. Kardeşim falan vardı evde. Onu çıkardık. Komşularımız evini boşalttı. Ekiplere biz de yardım ediyoruz. Cana gelmesin" diyerek yaşadıklarını anlattı. Gökyüzünü aydınlattı Yangın dolayısı ile çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Öte yandan alevlerin gökyüzünü aydınlattığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın yaklaşık 2 saat çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Maddi kayıpla atlatılan yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin hazırladığı rapor sonrası netlik kazanacak.

