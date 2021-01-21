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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çalıştığı otelin 96 tane televizyonu çaldı, JASAT timlerinden kaçamadı

Çalıştığı otelin 96 tane televizyonu çaldı, JASAT timlerinden kaçamadı

Şahısların adliyeye sevk edilmesi

Televizyon Akalan Harekete Geç Avcılık Irak 

-Eski otel çalışanı R.Ç.'nin tutuklanması
-Televizyonlardan fotoğraf

( KOCAELİ )- Ele geçirilen televizyonlar otele teslim edildi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde eski çalışanı olduğu otelden 96 tane televizyon çalan zanlı ve suç ortağı, JASAT timleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Olay, 13 Ocak tarihinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kerpe’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tatil bölgesi Kerpe’de bulunan bir otele giren şahıslar 96 tane televizyonu çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan JASAT timleri, televizyonları çalan şahısların otelin eski çalışanı R.Ç. ile İ.G. isimli şahsın olduğu belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şahısla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda ele geçirilen televizyonlar otele teslim edildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar R.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İ.G. ise savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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