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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Olay yeri

İlk Müdahale Asansör Boşluğu Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polis ekipleri
-İnşaat alanında toplanan vatandaşlar
-Ölen işçinin fotoğrafı

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Hendek ilçesinde yapımı devam eden inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre olay, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi Ömer Bayraklı Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı devam eden inşaatta işçi olarak çalışan 64 yaşlarındaki Yusuf Başaran, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı asansör boşluğuna düştü. Başaran’ın düştüğünü gören arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler sonrasında polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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