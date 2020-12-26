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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntü

Acil Servis Kaçak Elektrik Akımı 112 Acil Servis Polis Ekipleri 

-Şahsın görüntüsü
-Polis ekipleri
-İnşaat işçisinin düştüğünü görerek polis ekiplerine haber veren Yakup Aydın ile röportaj
-Detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir inşaat işçisi çalıştığı inşaatın 9. katından düşerek hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçenin Çukurçayır mahallesinde bir site inşaatında çalışan inşaat işçisi Halil İbrahim Bakır (38) bugün saat 15.40 sıralarında çalıştığı inşaatın 9. katından aşağıya henüz bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Çevredeki işçiler ve vatandaşlar olayı görür görmez polis ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bir dönemde inşaatta çalışma olması ile ilgili inceleme başlatılırken, inşaat işçisinin cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, inşaatın 9. katında vinç ile malzeme çektiği öğrenilen Bakır'ın elektrik akımında yaşanan kaçak nedeniyle düştüğü iddia edilirken, 38 yaşındaki işçiden geriye acı dolu görüntüsü kaldı.
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