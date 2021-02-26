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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Çalıştığı adliyeye bu sefer şüpheli olarak getirildi

Çalıştığı adliyeye bu sefer şüpheli olarak getirildi

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Polis Müdür Yardımcısı Lyon Polis Merkezi Avcılık 

-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR )- İcra müdür yardımcısı ve 4 arkadaşı adliyeye sevk edildi ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de zimmetine 5 milyon TL geçirdiği iddia edilen 7’nci İcra Müdür Yardımcısı E.K. ve arkadaşları olduğu iddia edilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. İcra Müdürlüğünün emanet kasası ve banka hesaplarından yaklaşık 5 milyon lirayı zimmetine para geçirdiği iddiasıyla hakkında arama kararı çıkarılan 7’nci İcra Müdür Yardımcısı E.K., polis merkezine giderek dün teslim olmuştu. Emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildi Gözaltına alınan şüpheli E.K. ile olayla ilgili bağlantılı olduğu iddia edilen K.I., O.A., S.E., ve S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden icra müdür yardımcısı olarak çalıştığı adliyeye E.K., elinde kelepçe ile getirildi.
İfadesinin ardından olay aydınlanacak Şüpheli E.K.’nın olayı nasıl işlediği ve kimlerle birlikte yaptığının ise savcılık ifadesinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.
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