Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çalışmayan aracını ateşe verdi, sönene kadar başında bekledi

Çalışmayan aracını ateşe verdi, sönene kadar başında bekledi

Aracın yanma görüntüleri

( SAMSUN ) SAMSUN

Polis Para Cezası Benzin Polis Ekipleri Patlama Tehlikesi 


- Samsun’da arıza yapan aracını benzin döküp yakan şahıs, yangın söndürülene kadar aracının başından ayrılmadı. Olay, Samsun’un Terme ilçesinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yerinden çıktıktan sonra aracı arızalanan S.A. sinirlenerek otomobiline benzin döküp ateşe verdi. Alevler kısa sürede aracın tamamını sararken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından bölge patlama tehlikesine karşı abluka altına alındı. Polis ekipleri şahsı olay yerinden uzaklaştırmak istese de S.A. yanan aracının başından ayrılmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldükten sonra S.A. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yangın sonucu hurdaya dönen araç çekiciyle olay yerinden alınırken, S.A.’ya 'sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı' gerekçesiyle idari para cezası kesildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı