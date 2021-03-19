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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Çalışma vaadiyle kandırılarak yurt dışından getirilen kadınlara fuhuş yaptırmışlar

Çalışma vaadiyle kandırılarak yurt dışından getirilen kadınlara fuhuş yaptırmışlar

Şahısların emniyete getirilişi

Akalan Yabancı Dil Yurt Dışı Fuhuş Sınır Dışı 

-Şahısların sağlık kontrolüne getirilişi
-Şahısların adliyeye sevk edilişi
-Detaylar

( KAYSERİ )- Kayseri polisi zorla fuhuş yaptırılan 13 kadını kurtardı KAYSERİ

- Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çalışma vaadiyle kandırarak ülkeye getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırılan 13 kadın kurtarılırken, 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Ahlak Büro Amirliğince 'fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçlarına ilişkin yapılan çalışmalarda B.Ö.'nün S.S. isimli kadınla koordineli olarak çeşitli ülkelerden çalışma vaadiyle getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara Kayseri'de para karşılığında fuhuş yaptırdıkları, A.U. ve F.D.'nin de fuhuş yapan kadınları erkeklere götürdüğü ve yer temin ettiği tespit edildi. Ekipler tarafından 6 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda B.Ö., S.S., A.U. ve F.D. yakalanarak gözaltına alınırken, fuhuş yaptırılan 13 yabancı uyruklu kadın hakkında sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı.Gözaltında bulunan 4 şahıs, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Öte yandan B.Ö.'nün 7 yabancı dil bildiği öğrenildi.
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