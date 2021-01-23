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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çalışma belgesini bahane ederek, havalimanına gidince cezayı yedi

Çalışma belgesini bahane ederek, havalimanına gidince cezayı yedi

Denetim

Polis Hafta Sonu Para Cezası Diyalog Polis Ekipleri 

-Röportaj
-genel
-detay
-polis ile vatandaş arasında diyalog

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Kadıköy'de, sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında çalışma belgesini olduğunu belirtip, akrabalarını havalimanından alan şahsa para cezası kesildi. Korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Polis ekipleri ise Kadıköy'de kısıtlamalar kapsamında dışarı çıkan araç sürücülerinin izin belgelerini ve evraklarını kontrol etti. Denetimler esnasında polis ekipleri tarafından durdurulan araç sürücüsü M.K'nın evrak kontrolü sonrası Kocaeli sınırları içerisinde çalıştığı iş yerinden aldığı izin belgesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen misafirlerini almak için trafiğe çıktığı belirlendi. Sürücü M.K.'ya 3 bin 469 lira para cezası kesildi. Öte yandan, M.K'ya ait araçta çok sayıda kişinin olduğu ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı görüldü.

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