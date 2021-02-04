Çalışır halde bıraktığı aracın kapıları kilitlendi, trafik durdu... Vatandaşlar kapıları açmak için seferber oldu

-Sıkışan trafik

-Kapının açılması



( SİNOP ) SİNOP



- Sinop’ta çalışır haldeki aracından balıkçıya uğramak için kısa süreliğine inen sürücü, aracının kapısını kapatınca kapılar otomatik kilitlendi. Sürücü araca giremedi. Trafik bir süre durdu, mahalle sakinleri kilitlenen aracın kapısını açabilmek için seferber oldu. Olay, tersane mevkisinde bir balıkçının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü 57 ED 127 plakalı hafif ticari aracından, balıkçıya uğramak için çalışır halde el frenini çekip, park konumuna alarak kısa bir süreliğine indi. Ancak döndüğünde aracın kapılarını açamadı. Mahalleli kendi imkanları ile aracın kapısını açmak için uzun süre uğraştı. Daha sonra araç kapısını açmak için çilingirden yardım istendi. Çilingirin gelmesi üzerine araç kapıları kısa süre içinde açılarak yol trafiğe açıldı. Daha sonra sürücü yoluna devam etti.



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