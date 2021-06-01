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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Çalıntı ve hacizli arabaların motor ile şasi numaraları değiştirip, satmışlar

Çalıntı ve hacizli arabaların motor ile şasi numaraları değiştirip, satmışlar

Yakalanan tırlardan görüntü

Akalan Hırsız Dolandırıcılık Nitelik Mermi 

-Plakalardan görüntü
-Ele geçirilen numaratör, araba beyinleri ile ruhsatlardan görüntü
-Bilgisayarlardan görüntü
-Silah ve mermilerinden görüntü
-Şahısların emniyetten çıkarılışı ve polis arabasına bindirilmesi
-Adliyeye götürülmeleri

( MERSİN )- Mersin merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, çalıntı, yakalama ve haciz şerhi bulunan araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek satan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı- Şahısların bu yolla çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri ortaya çıkarken, adreslerine yapılan aramada çok sayıda numaratör, araç beyinleri, plakalar, ruhsatlar ve silahlar ele geçirildi MERSİN

- Mersin merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, çalıntı, yakalama ve haciz şerhi bulunan araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek sattığı iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Şahısların bu yolla çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri ortaya çıkarken, adreslerinde yapılan aramada numaratörler, araç beyinleri, plakalar, ruhsatlar ve silahlar ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'nitelikli dolandırıcılık', 'oto hırsızlığı', 'resmi belgede sahtecilik', 'güveni kötüye kullanma', 'mala zarar verme', 'suç delillerini gizleme, yok etme ve saklama' olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışma sonucunda 21 kişi tespit eden ekipler, Mersin merkezli Konya, Bursa, Kütahya, Osmaniye, Yozgat ve Mardin'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, A.M.Y., H.Y., B.Y., M.K., F.K., H.K., M.H., H.C., Y.A., F.Y., V.Ç., K.Ç., E.A., M.M.Y., Z.G., M.D., A.U., H.G., M.K., E.T. ve Z.A. isimli şahıslar gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda birçok suç unsunu ele geçirildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin ağır hasar kaydı bulunan araçları satın aldıkları, daha sonra çalıntı, yakalama ve haciz şehri bulunan araçların motor ve şasi numaralarıyla bu araçlarınkini değiştirerek piyasaya sürdükleri tespit edildi. Bu yolla çok sayıda vatandaşı mağdur ederek haksız kazanç elde eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (KRY-
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