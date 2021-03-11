Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çalıntı mallar emniyetin koridorlarını doldurdu

Çalıntı mallar emniyetin koridorlarını doldurdu

-Operasyon anı

Hırsızlık Operasyonu Uyuşturucu Madde Mahkeme Kararı Polis Karakolu Cep Telefonu 

--Polislerin çalıntı malları taşıması
--Olay yeri detay
--Ele geçirilen cihazlar

( BURSA )- Gemlik polisinden hırsızlık operasyonu BURSA

- Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, ilçe genelinde çeşitli zamanlarda meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayını çözdü. Ele geçirilen bisiklet, hurda eşya ve elektronik malzemeler polis karakolunun koridorlarını doldurdu. Uzun süredir ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarını çözmek için titiz bir çalışma yürüten ekipler, tespit ettikleri 3 kişiyi yakın takibe aldı. Zanlıların evlerinde mahkeme kararı ile yapılan aramalarda, bisikletten saatlere, büyük ekran televizyonlardan bilgisayar monitörlerine, matkaplardan cep telefonlarına, elektronik terazilerden uydu alıcılarına, zeytin yağlarından projektörlere, bilgisayarlardan saç kurutma makinalarına kadar yüzlerce parça ürün ele geçirdi. Zanlılarla birlikte çok sayıda cep telefonu, silah ve bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Asayiş bürosu koridoruna serilen ve tek tek isimlendirilen malzemelerin sahiplerinin emniyete müracaat etmeleri istenildi. Göz altına alınan 3 zanlının sorgusu sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Gaziantep'te Patlama! Olay Yerinden İlk GörüntülerGaziantep'te Patlama! Olay Yerinden İlk Görüntüler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement