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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çalıntı hayvan koltukların arasından çıktı

Çalıntı hayvan koltukların arasından çıktı

Ele geçirilen otomobil

Jandarma Akalan Harekete Geç Hırsız Hayvan 

-Jandarmadan detaylar
-Otomobil içindeki küçükbaş hayvan
-Otomobilin çekiciyle kaldırılması

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş'ta küçükbaş hayvan çalan 3 kişi yakalanırken, çalınan hayvan otomobil koltuklarının arasında bulundu KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir ikametten küçükbaş hayvan çalan 3 kişi, çaldıkları hayvanı otomobil ile kaçırmak isterken jandarma timleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık olayı Dulkadiroğlu İlçesi Küçüknacar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yerleşim yerinden küçükbaş hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri harekete geçti. Yapılan takip sonucunda Dereköy mevkiinde görülen şüphelilerin otomobili, ekiplerin dur ikazına uymayarak uzaklaşmaya başladı.
Jandarma ekiplerince ablukaya alınan şüpheliler, Dulkadiroğlu İlçesi Doğukent Mahallesi'nde jandarma timlerince kıskıvrak yakalandı. Otomobilde bulunan H.D. (39), M.B. (46) ve M.B.(79) yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramada 1 adet küçükbaş hayvan koltukların arasına ele geçirildi. Küpeleri sökülen küçükbaş hayvanın, Küçüknacar Mahallesi’nden çalındığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor . (HLL-
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