Çalıntı araçla şehir turu tarlada bitti

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( BURSA )- 20 kilometrelik kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı BURSA



- Bursa'nın Osmangazi ilçesinden çaldıkları araçla İnegöl ilçesine gelen şüpheliler, 20 kilometre kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı. Osmangazi ilçesinden çaldıkları 16 NUZ 42 plakalı çalıntı otomobil de biri kadın 4 kişinin İnegöl ilçesine gittiği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, gelen aracı ilçe girişinde durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler, Bursa-Ankara kara yolu üzerinde hızla ilerledi. Kırsal Kulaca Mahallesine giren şüpheliler, arazi yoluna girerek izlerini kaybettirmek istedi. Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamaca sonunda tarlaya giren şahıslar, yol bitince aracı bırakıp kaçtı. Araçta bulunan 4 şahıstan ikisi kısa sürede yakalanırken, kaçan diğer 2 şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Araç incelenmek üzere karakola çekilirken, yakalanan biri kadın 2 kişi gözaltına alındı. (SB-MŞ)

