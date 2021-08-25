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Çalıntı araçla kaçmaya çalışan şüpheliyi polis yakaladı
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çalıntı araçla kaçmaya çalışan şüpheliyi polis yakaladı

Çalıntı araçla kaçmaya çalışan şüpheliyi polis yakaladı

Polis kamerasından kovalamaca görüntüsü.

Akalan Kamera Altın Gözaltı Polis Ekipleri 

-Genel detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de sürücüsünün anahtarı üzerinde unuttuğu otomobili çalan şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonrasında yakalandı. Olay, Düzce’nin Beyköy beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerine girmek için aracını Beyköy’de park eden İ.K., anahtarı otomobil içerisinde unutarak yanından ayrıldı. Aracın anahtarının içerisinde olduğunu gören Ömer D. ise otomobile binerek, olay yerinden kaçmaya başladı.
Uygulama yapan polis ekiplerinin de 'dur' ihtarına uymayan şahıs, polisleri de peşine taktı. Çıkmaz sokağa giren şüpheli yakalandı. Ceza uygulanan şüpheli, gözaltına alındı.
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