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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Çalınan telefonunu ‘telefonumu bul’ uygulamasından dakikalar içerisinde buldu

Çalınan telefonunu ‘telefonumu bul’ uygulamasından dakikalar içerisinde buldu

-Ekiplerin araması detay

Alışveriş Market Polis Ekipleri Bulduk Irak 

--Telefonun bulunması detay
--Olay yeri detay
--Diğer detaylar

( ANTALYA )- Markette çaldırdığı telefonu 500 metre ileride bulundu ANTALYA

- Antalya’nın Kepez İlçesi’nde iş yerinde telefonunu çaldıran bir genç, daha önce telefonunu eşleştirdiği arkadaşının telefonundan dakikalar içerisinde yer tespiti yaptı. Telefonun çalındığı yerden yaklaşık 500 metre uzaklıkta gencin gösterdiği alanda arama yapan polis ekipleri kısa sürede telefonu bir ağaç altında buldu. Olay, Kepez İlçesi Güneş Mahallesi Toptancı Hal Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre toptancı hal içerisinde çalışan Kenan E. bir markette alışveriş yaparken telefonunu yerinde olmadığını gördü. Aramalara rağmen telefonunu bulamayan genç, arkadaşlarının telefonundan ‘telefonumu bul’ uygulamasına girerek telefonunun konumunu tespit etti. Telefonunun yaklaşık 500 metre uzaklıktan sinyal verdiğini gören genç, önce polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Kepez Polis Merkezi Suç Önleme Bürosu ekipleri, gencin gösterdiği bir ağacın altında arama yaptı. Yapılan aramada önce bir ayakkabı bulundu. Daha sonra ise bir kâğıt içerisine sarılmış telefon bulundu. Telefonu teşhis eden şahsın mutluluğu yüzünden okundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından genç telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 11 bin TL değerinde telefonunda yeniden kavuşunca mutluluğu gözlerinden okunan genç, “Komiserlerin yarımı ile buldum. Markete girdim alışveriş yaparken masada bırakmıştım çaldırdım. 5-10 tane şüpheli vardı. Allah’ın yardımı ile buldum. Değeri 11 bin TL falan. Hal içerisindeydik hal dışarısında bulduk” açıklamasına yer verdi. (EG-
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