Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çalınan lüks otomobil, 140 kilometrelik kovalamaca sonucu bulundu

Çalınan lüks otomobil, 140 kilometrelik kovalamaca sonucu bulundu

Emniyet müdürünün aracı alanlara tebriğinden görüntü

Olay Yeri İnceleme Ruhsatsız Silah Polis Ekipleri Katı Atık Tesisleri Lüks Otomobil 

-araçtan görüntü
-olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
-yapılan aramalardan görüntü
-detay

( DÜZCE )- Otomobili çalıp kaçmıştı, operasyonla yakalandı DÜZCE

- Düzce'de kapalı otoparktan lüks otomobil çalan şüpheli ve polis arasındaki kovalamaca 140 kilometre sürdü. Çalınan otomobil katı atık tesislerinde terk edilmiş halde bulunurken, otomobil hırsızı ve yanındaki 4 şüpheli, polisin operasyonu sonucu kıskıvrak yakalandı. Olay, 15 Mayıs Cumartesi günü Düzce’nin Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapalı otoparktaki lüks otomobili çalan şüpheli F.M., daha sonra ortadan kayboldu. Polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlatırken, hırsızlık olayı ise sosyal medyada yer buldu. Arkadaşının çalınan otomobilini başka mevkide gören bir vatandaş, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri fark eden şüpheli, daha sonra araçla kaçmaya başladı.
Polis ve şüpheli F.M. arasındaki 140 kilometrelik kovalamaca sonucu lüks otomobil, Hecinler bölgesinde bulunan katı atık depolama tesisinde terk edilmiş halde bulundu. Özel ekip kuruldu Havanın kararması ve arazi şartlarının elverişsiz olması sebebiyle izini kaybettiren şüpheli için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince özel ekip kuruldu. Şahsın yakalanması için yapılan çalışmaların ardından, Konuralp bölgesinde bulunan bir evde olduğu bilgisi alındı. Oluşturulan ekip, bölgede güvenlik önlemlerini aldıktan sonra eve baskın düzenledi.
Düzenlenen baskında otomobil hırsızı şüpheli F.M. ile birlikte N.M., S.K., K.K.G. ve E.Ç. isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı. İkamette yapılan aramada 2 ruhsatsız silah, bir miktar uyuşturucu ve madde içiminde kullanılan aparatlar yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement