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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çalınan ineği bulunan kadar sevinçten havalara uçtu

Çalınan ineği bulunan kadar sevinçten havalara uçtu

İNEĞİ TESLİM ALAN KADININ SEVİNCİ

( İZMİR ) İZMİR

Jandarma Akalan Kamera Büyükbaş Hayvan Hayvan 


- İzmir’in Bayındır ilçesinden çalınan bir inek jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. İneğine kavuşan kadın ise sevinçten ne yapacağını şaşırdı. İzmir’in Bayındır ilçesi Pınarlı Mahallesinde Ö.D. isimli şahsa ait bir adet büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarını alan Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyerek içinde 3 kişinin ve kasasında bir büyükbaş hayvanın olduğu bir kamyonetin Pınarlı Mahallesinden Tire’ye doğru seyir halinde olduğunu fark etti. 43. Jandarma Trafik Timi ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ortak operasyonla kamyonet Bayındır-Tire yolunda durduruldu. Durdurulan kamyonette Ö.D.’ye ait büyükbaş hayvan bulunurken İ.P., A.M.S. ve S.S. isimli şahıslar çaldıkları hayvanı naklettikleri sırada suçüstü yakalandı. Çalınan hayvan sahibine teslim edilirken şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma tarafından hayvanı teslim edilen kadın ise sevinçten ne yapacağını şaşırarak, “Benim kuzum bu. Benim ineğim. Allah hepinizden razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin.” diyerek mutluluğunu yaşadı.
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