Çalıkuşu’nun köyü beyaza büründü



- Uludağ’ın eteklerinde bulunan, Çalıkuşu romanının başkarakteri Feride’nin köyü Zeyniler beyaza büründü.Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüsünü giyen Zeyniler’de kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Sisle beyaz örtünün birleşmesi doğa harikası köyde seyrine doyum olmaz manzaralar oluşturdu. Uludağ’ın eteklerinde bulunan, Osmanlı eserlerinin yanı sıra Bizans devrinden kalma manastırları ile bilinen Zeyniler’de kış güzellikleri yaşanıyor. Doğa yürüyüşleri, yamaç paraşütü gibi faaliyetlerin yapıldığı, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken ve Bursa merkeze 3 kilometre mesafedeki Zeyniler, havaların soğumasıyla birlikte beyaz örtüsünü giydi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 8 santimetreye ulaşan Zeyniler’de kartpostallık manzaralar oluştu.



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