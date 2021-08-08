Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- California tarihinin en büyük 3. yangını devam ediyor: 8 kişi kayıp - Yaklaşık 447 bin dönümlük alan kül oldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- California tarihinin en büyük 3. yangını devam ediyor: 8 kişi kayıp - Yaklaşık 447 bin dönümlük alan kül oldu

- California tarihinin en büyük 3. yangını devam ediyor: 8 kişi kayıp - Yaklaşık 447 bin dönümlük alan kül oldu

Greenville kasabasından detaylar

Orman Yangınları Yangın Güneş Işığı Benzin İstasyonu Benzin 

-Greenviller kasabasında araç içerisinden kaydedilen görüntüler
-Dixie yangınından detaylar

( CALİFORNİA ) - California tarihinin en büyük 3. yangını devam ediyor: 8 kişi kayıp- Yaklaşık 447 bin dönümlük alan kül oldu CALİFORNİA

- ABD'nin California eyaletinin tarihindeki en büyük 3. yangını olarak kayıtlara geçen 'Dixie' yangınında en az 8 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Yangında şu ana kadar yaklaşık 447 bin dönüm alan küle döndü. ABD'nin California eyaletinde devam eden son yılların en büyük orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Eyalet tarihinin en büyük 3. yangını olarak kayıtlara geçen ve 13-14 Temmuz'da başlayan Dixie yangınında yaklaşık 447 bin dönümlük alan küle dönerken, yangının yalnızca yüzde 21'i kontrol altına alındı. California Orman ve Yangından Korunma Departmanı (Cal Fire) Sözcüsü Edwin Zuniga, "Şimdi daha az rüzgar ve doğrudan güneş ışığını engelleyen bir duman örtüsü ile söndürme çalışmalarında uygun hava koşulları var. Zemin kazanmayı umuyoruz" dedi.
Plumas County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise "Kendilerinden haber alınamayan 8 kişi hakkında ihbar aldık" ifadeleri kullanılarak kayıp kişilerin bulunabilmesi için halktan yardım istendi. Kayıpların 5'inin Sacramento'nun kuzeyinde, yangınların küle çevirdiği Greenville kasabasından olduğu belirtildi. Tarihi kasaba haritadan silindi California eyaletinin kuzeybatısındaki 800 nüfuslu tarihi Greenville kasabasının neredeyse tamamı alevlere teslim oldu. Kasabada 184'ten fazla yapı küle döndü. Alevler, yüzlerce ev, benzin istasyonu, kilise, ev, müze ve otel dahil tüm binaları harabeye çevirdi.
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı