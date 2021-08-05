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- California’da yangınlar devam ediyor
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- California’da yangınlar devam ediyor

- California’da yangınlar devam ediyor

Yangınlardan detaylar

Savaş İtfaiye Aracı Yangın Kuraklik Devam Eden Yangınlar 

-Dumanlardan görüntüler
-Yangına müdahalelerden görüntüler

( CALİFORNİA ) CALİFORNİA

- ABD'nin California eyaletinde 7 bölgede 1884 kilometre kare alanda devam eden yangınların bir kısmı kontrol altına alınırken yangınların en büyüğü olan Dixie yangının ancak %35'i kontrol altına alınabildi. Bölge genelinde süren kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeni ile Çarşamba günü 80 kilometre kare aniden büyüyen yangın ile ilgili olarak yetkililer yeni tahliye kararlarını devreye soktu. California İtfaiye Şefi Josh Campbell “bugün çok hareketli olacak” dedi.
California tarihindeki en büyük sekizinci yangın olan Dixie yangınına, 4927 itfayeci, 425 itfaiye aracı ve 32 hava aracı ile karadan ve havadan müdahale edilirken yangının tehdit ettiği 20’nin üzerinde bölge tahliye edilmiş ve bölgede yaşayan kişiler ve hayvanlar için barınaklar oluşturulmuş durumda. 67 yapıyı yok eden yangında can kaybı yaşanmazken yangının tamamen kontrol altına alınması hedeflenen tarihin ise 13 Ağustos 2021 olduğu belirtildi. ABD Kurumlar Arası Ulusal Yangın Merkezi verilerine göre ABD genelinde bu sene içerisinde 38 bin 447 yangın çıkarken 13 bin 271 kilometre kare alan yandı. Yangınlarda 21 bin 9 itfaiyeci görev aldı. Yangınlar ile savaşın ABD’ye maliyeti ise 2 miyar doların üzerinde. (MÇ-Y)
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