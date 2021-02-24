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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- California’da dev yunus sürüsünün etkileyici geçişi görüntülendi

- California’da dev yunus sürüsünün etkileyici geçişi görüntülendi

Balinaların geçişi

( CALİFORNİA ) CALİFORNİA

Köpek Balığı Köpek 


- ABD’nin California eyaletinde yaklaşık 2 bin yunusun etkileyici geçişi renkli görüntüler oluşturdu. ABD’nin California eyaletinde Newport Beach kıyılarında yaklaşık 2 bin yunustan oluşan dev sürünün geçiş anı görüntülendi. Yunusların köpek balığı gibi yırtıcıdan kaçtığı ya da yiyecek aradığı tahmin ediliyor.
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