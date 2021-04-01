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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
- California'da depoda dev yangın: Alevler evlere sıçradı

- California'da depoda dev yangın: Alevler evlere sıçradı

yangın çıkan deponun havadan görüntüsü

Bild Gökyüzü İtfaiye Eri Yükselen 

-yükselen alevler
-itfaiyenin çalışmalarından detaylar

( LOS ANGELES ) LOS ANGELES

- ABD'nin California eyaletindeki bir depoda çıkan geniş çaplı yangında alevler çevredeki evlere sıçradı. ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles County'de bulunan bir depoda yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak tüm depoyu sardı. Bölgeden yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, çevredeki evlerde oturanlar tahliye edildi. Los Angeles County İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, ahşap paletlerin bulunduğu depodaki yangına 30 farklı birimden itfaiye eri ile müdahale edildiği, herhangi bir yaralanma olayı yaşanmadığı bildirildi.
Alevlerin sıçradığı 4 evde büyük hasar oluştuğu kaydedildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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