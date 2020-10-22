Çalgıcı Mektebi’nden “Sonbahar Tadında Nağmeler”

-oynayan muhtarlardan detaylar



( BURSA ) BURSA



- Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası, sevilen eserleri “Sonbahar Tadında Nağmeler” konseriyle seslendirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası, sezonun ilk konserini Tayyare Kültür Merkezi’nde verdi. ‘Sonbahar Tadında Nağmeler’ ismiyle verilen konserde, Şef Murat İliş yönetiminde sahne alan Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası söz ve saz sanatçıları, performanslarıyla dinleyenleri mest etti. Covid -19 salgını nedeniyle tedbirlerin alındığı konsere, müzikseverler önceden rezervasyon yaptırarak alındı. Konser öncesi tüm izleyicilere HES kodu taraması yapıldı, etkinlik boyunca maske kullanımı zorunlu tutulurken, oturma düzeninde sosyal mesafeye dikkate alındı. Muhtarlar kurtlarını döktü 4 enstrümantal parçayla seyirciyi selamlayan Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası’nda solistler Erhan Özkral, Serkan Kiviz ve Okan Turna sevilen parçaları Bursalılar için seslendirdi. Roman Orkestrası Bölüm Başkanı Tümay Sarıgül’ün klarnetiyle bestelediği ‘Öylesine’ adlı enstrümantal eser de müzikseverlerden tam not aldı. Çok sayıda muhtarın da izlediği konserin sonunda Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik, günün anınsa orkestra şefi Murat İliş’e teşekkür belgesi takdim etti.



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