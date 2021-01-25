Çaldıranlı çocukların eksi 25 derecede kızak keyfi

-aile büyükleri kızak kaymaları

-röp.



( VAN ) VAN



- Türkiye’nin en soğuk ilçelerinde bir olan Çaldıranda çocukların eksi 25 derece kızak keyfi renkli görüntüler oluşturdu. Van’ın Çaldıran ilçesinde evlerinin önünde aile büyükleri ile kızak kayan çocukların eğlencesi, renkli görüntüler oluşturdu. Geçtiğimiz hafta Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı en çok kızaklarla kayan çocukları sevindirdi. Çaldıran ilçesinde kar yağışının ardından çocuklar, kızak keyfini doyasıya çıkardı. Doğu'da etkili olan kar yağışı, ısınma sorunu başta olmak üzere vatandaşlara zor anlar yaşatırken, çocuklar ise çeşitli oyunlar oynayarak keyifli zaman geçiriyor. Çaldıran ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi’nde kar yağışının ardından çocuklar aile büyükleri ile birlikte mahalle içerisinde kimi kızakları ile kimi ise naylon bidonlarla kayarak doyasıya eğleniyorlar. (EKİP-ŞAK-Y)



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