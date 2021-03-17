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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çaldıran’daki 4 okulda korona virüs tatili

Çaldıran’daki 4 okulda korona virüs tatili

Okuldan görüntü

Hastalık Sayılar Allah Kullar 

-Veli ile röp.
-detay

( VAN )- Pozitif vakaların tespit edilmesiyle 4 okulda eğitime 10 gün ara verildi VAN

- Van’ın Çaldıran ilçesinde korona virüs vakalarının tespit edilmesi üzerine 4 okulda 10 gün süreyle eğitim öğretime ara verildi.
Çaldıran ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemlere rağmen Anıt Tepe Ortaokulu, Yavuz Sultan Selim İlkokulu, Hafsa Hatun Ortaokulu ve Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda pozitif vakalar tespit edildi. İlçe merkezindeki 4 okulda pozitif vakaların tespit edilmesiyle 10 gün süreyle eğitim öğretime ara verildi.
Yaklaşık bin öğrencinin eğitim öğretim gördüğü okullarda, uzaktan eğitim uygulanacağı belirtildi. Okullarda dezenfekte işlemleri sürerken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de okullardaki denetimlerini arttırdı.Yavuz Sultan Selim Ortaokulunda öğrencisi bulunan Hüseyin Çınarağaç, şu anda dört okulda vaka tespit edildiğini belirterek, “Vaka sayılarının aşağı inmesi için tedbirlere uyuyoruz. Çocuklarımızın eğitimlerine on gün ara verilmiş. Bir an önce bu hastalıktan kurtuluruz inşallah” dedi.

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