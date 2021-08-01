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Çaldıran’da sel felaketi: Onlarca hayvan telef oldu
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Çaldıran’da sel felaketi: Onlarca hayvan telef oldu

Çaldıran’da sel felaketi: Onlarca hayvan telef oldu

Sel bölgesi

( VAN ) VAN

Sağanak Yağış Geçmiş Olsun Sel Felaketi Mahalle Bakkalı Sağanak 


- Van’ın Çaldıran ilçesinde etkili olan sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu onlarca hayvan telef oldu. Bugün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çaldıran ilçesine bağlı Osmanlı ve Çubuklu mahalleleriyle Çoraklı mezrasında etkili olan sel hasara yol açtı. Meydana gelen sel nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, onlarca küçükbaş hayvan ise telef oldu. İki minibüsün sel sularına kapıldığı bölgede, bir mahalle bakkalı ise yıkıldı. Selin ardından Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilgili birim çalışanlarıyla mahalleye gitti. Ekipler kısa sürede çalışma başlatırken, Başkan Ensari ise vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek taleplerini dinledi. Belediye ekipleri, vatandaşların yaralarını sarmak için canla başla çalışırken, sıcak yemek dağıtmayı da ihmal etmiyor. (MSA-Y)
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