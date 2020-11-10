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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Çaldıran'da kan bağışı kampanyası başlatıldı - VAN

Çaldıran'da kan bağışı kampanyası başlatıldı - VAN

- Kan bağışında bulunan vatandaşlardan görüntüler - Kızılay kan bağış araçlarından görüntüler - Kaymakam Yusuf Durani Dinç'in açıklamalarıÇaldıran'da kan bağışı kampanyası başlatıldıVAN (AA) - Türk Kızılay, Van 'ın Çaldıran içesinde başlattığı kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.Kaymakamlık ve belediyenin girişimleriyle düzenlenen kampanya kapsamında kan alma tırına gelen vatandaşlar, bağışta bulundu.Kaymakam Yusuf Durani Dinç ve Belediye Başkanı Şefik Ensari de kan bağışı yaptı. 3 gün sürecek kampanya kapsamında bağışta bulunanlara belediye tarafından süt ve tatlı ikramında bulunulacak.Dinç, taleplerin artması halinde 3 gün olan kampanya süresinin uzatılabileceğini söyledi.

Kampanyanın ilk gün ilgi gördüğünü belirten Dinç, "Tüm vatandaşlarımıza ve kamu çalışanlarımıza kampanya ile ilgili duyuru yapıldı. Umarım hedefimize ulaşırız. Kan bağışı kampanyasına katılacak vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.
Ensari de kampanya ile 1500 kişiden bağış almayı hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:"Çaldıran Belediyesi olarak da Kovid - 19 hastalığını geçirmiş vatandaşlarımızı ziyaret edip plazma bağışı için bilgilendiriyoruz. Plazma bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızı ücretsiz olarak Van 'da bulunan Kızılay Kan Merkezine götürüp, getiriyoruz. Ülkemizde Kovid - 19 tedavisi gören tüm hastalara şifa diliyorum."

Kamu Çalışanları Kan Bağışı 

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