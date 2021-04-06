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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Çaldıkları sigara paketlerini toprağa gömdüler

Çaldıkları sigara paketlerini toprağa gömdüler

Jandarmadan detaylar

Akalan Sigara Hırsız Irak 

-Toprağın kazılması
-Ele geçirilen sigara paketleri

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta çaldıkları sigara paketlerini toprağın altında saklayan 2 kişi yakalandı.Olay, Elbistan ilçesi Doğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinden sigara paketlerinin çalınması ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı JASAST timleri çalışma başlattı. Ekipler hırsızlık olayını gerçekleştiren B.K. (18) ve M.T. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların sigara paketlerini G.Y. (20) isimli şahsa sattıkları tespit edilmesi üzerine G.Y.’nin ikametinde arama yapan ekipler, toprağa gömülü halde sigara paketlerini ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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