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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Çaldıkları otomobille hırsızlık yaptılar

- Çaldıkları otomobille hırsızlık yaptılar

Yakalanan şahıstan görüntü

Televizyon Elektrik Direği Çalıntı Otomobil Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-ekipler
-otomobil
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis ekipleri ana yolda dur ihtarına uymayan bir otomobili takibe aldı. Yalova’dan gece bilinmeyen bir saatte çalındığı tespit edilen otomobille Orhangazi şehir merkezine giren 3 zanlı, polisin kovalamacı sonrasında Eski hastane altında elektrik direğine çarparak durabildi. Polis ekipleri araç içinde bulunan 3 şahıstan birisini gözaltına alırken diğer iki zanlı ise kayıplara karıştı. Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yalova’dan gece bilinmeyen bir saatte çalınan 77 DE 412 plakalı otomobil Orhangazi’de ana yol üzerinde Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından fark edildi. Polisin dur ihtarına uymayan otomobil ilçe şehir merkezine girdi. Polis ekipleri ile yaklaşık 10 dakikalık bir kovalamacanın ardından çalıntı otomobil Arapzade Mahallesi Orkide sokak üzerine kardan dolayı buz tutmuş yolda kontrolden çıkarak elektrik direğine çarparak durdu. Araç içinde bulunan 3 kişi otomobilden inerek kaçmak isterken polis ekipleri zanlılardan E. A.(35) isimli şahsı yakaladı. Diğer zanlılar ise yaya olarak olay yerinden kaçtılar. Polis ekipleri daha önce yine hırsızlık suçundan dolayı cezaevine girmiş olan ve bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu belirlenen E. A.’yı gözaltına alarak sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Kaza yapan araçta inceleme yapan polis ekipleri otomobilin arka koltuğunda bir LCD televizyon, bakır kablolar ile iki adet piknik tüpü buldu. Otomobil incelenmek üzere otoparka çekilirken, polis ekipleri kaçan iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan çalıntı aracın kaza yaptığı cadde üzerinde buzları ise polis ekipleri ellerinde küreklerle kırarak temizlediler. Buzları kırılıp temizlenmesinden sonra otomobil çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. (MÖ-İHS)
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