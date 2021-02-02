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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Çaldıkları otomobille gezerken yakalandılar

Çaldıkları otomobille gezerken yakalandılar

-Olay yerinden detaylar

Polis Bild Akalan 

--Çalınan otomobilden detaylar
--Şahısların polis araçlarına götürülmesi
--Diğer detaylar

( KAYSERİ ) - (ÖZEL) KAYSERİ

- Kayseri’de 2 şahıs, çaldıkları otomobil ile gezerken trafikte yakalandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Toki Demokrasi Mahallesinden 38 H 0923 plakalı otomobilin çalındığı bilgisi üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı üzerinde devriye gezen polisler çalınan otomobili görerek durdurmak istedi. Polislerin ‘dur’ ihtarına durmayan otomobil, trafik ışıklarında durdurularak içindeki V.A. ve A.A. isimli 2 kişi ile birlikte alındı. Otomobili çalan 2 kişi gözaltına alınarak, gerekli işlemler yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (EK
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