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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Çaldıkları motosikletle yakalanan şüpheliden 1’i tutuklandı

Çaldıkları motosikletle yakalanan şüpheliden 1’i tutuklandı

Çalınan motosikletin görüntüsü

Akalan Kamera Emniyet Müdürlüğü Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Motosikletin parçalanmış görüntüsü
-İlçe emniyet müdürlüğü görüntüleri
-Polis ekipleri parçalara tutanak görüntüsü
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde çaldıkları motosikleti parçalara ayırarak satmak isteyen 2 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olay, 29 Mart tarihinde Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan Bayram B.’nin avlusunda bulunan motosiklet 2 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Bunun üzerine motosiklet sahibi durumu Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, ilçede geniş çaplı araştırma başlattı. Güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekipleri, şüphelilerin M.K. (26) ve M.A. (20) olduğunu tespit etti. Yapılan takip sonucu sanayide bir dükkanda olduğunu tespit edilen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalanırken, çaldıkları parça ve motosiklette ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Mevlüt A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mehmet K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (YC-AH-
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