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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çaldıkları motosikleti parçalayan 2 kişi suçüstü yakalandı

Çaldıkları motosikleti parçalayan 2 kişi suçüstü yakalandı

İlçe emniyet müdürlüğünün görüntüsü

Akalan Kamera Emniyet Müdürlüğü Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Parçalanan motosikletin görüntüsü
-Polisin parçaları toplaması, ayırması
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde çaldıkları motosikleti parçalara ayırarak satmak isteyen 2 şüpheli polisin operasyonuyla parçaladıkları motosiklet ile yakalandı. Olay, 2 gün önce Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan Bayram B’nin avlusunda bulunan motosiklet 2 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Bunun üzerine motosiklet sahibi durumu Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ilçede geniş çaplı araştırma başlattı. Güvenlik kameralarından yola çıkan ve kameralardan birçok bulguya ulaşan polis ekipleri çemberi genişleterek 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Kimlikleri belirlenen M.K. (26) ve M.A. (20) isimli 2 şahsın peşine düşen polis ekipleri şüphelileri takibe aldı. Yapılan takipte 2 şahsın sanayide bir dükkanda olduğunu tespit eden polis ekipleri operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli çaldıkları ve satmak için parçaladıkları motosiklet ile birlikte suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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