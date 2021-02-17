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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çaldıkları jeneratör için ilan verip sivil jandarma ekiplerine satmaya kalktılar yakalandılar

Çaldıkları jeneratör için ilan verip sivil jandarma ekiplerine satmaya kalktılar yakalandılar

şüphellerin adliyeye sevk edilmesi

( ANTALYA )- Hırsızlarla ilan üzerinden irtibata geçen jandarma iki hırsızı suçüstü yakaladı ANTALYA

Alışveriş Jandarma Akalan Hırsız Benzin 


- Antalya'da çaldıktan sonra internetten ilan verdikleri jeneratörü JASAT ve Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekiplere satmaya çalışan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin ikametinde arama yapan jandarma ekiplerine mukavemette bulunan 1 kişinin, hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezası bulunduğu belirlendi. Edinilen bilgiye göre 29 Ocak Cuma günü Manavgat Sevinç Mahallesinde 2 ayrı hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlar aralarında jeneratör, Su motoru, betan delme makinesi ve benzeri malzemelerin bulunduğu yüklü miktarda eşya çaldı. Olayın ardından çalışma başlatan Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri çalınan jeneratörün 2. el alışveriş sitesinde satışa çıkarıldığını belirledi. Şüphelilerle alıcı olarak telefon irtibatı kuran jandarma ekipleri, şahısların evinin yakınında Emek Mahallesinde bulunan Dostluk Parkında şüphelilerle buluştu. Jeneratör için sivil olarak gelen jandarmalarla pazarlık yapan Mustafa H. ve Müslüm H. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararının ardından şüphelilerin evinde yapılan aramada çalınan jeneratörün yanı sıra çalınan Honda marka benzinli su motoru da bulunurken, arama sırasında şüphelilerin kardeşi olduğu belirlenen Yaşar H., arama yapan jandarmaya mukavemette bulununca göz altına alındı. Yaşar H.’nin hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezası bulunduğu belirlendi. Hırsızlık şüphelileri Mustafa H. ve Müslüm H. İle mukavemette bulunan Yaşar H., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. (AK-
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