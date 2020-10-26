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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Çaldığı televizyonları çalıntı motosiklet ile götürdü

Çaldığı televizyonları çalıntı motosiklet ile götürdü

İş yerlerinden detay

Televizyon Demir Korkuluk Korkuluk Hırsız Polis Ekipleri 

-malzemelerin çalındığı yerden detay
-iş sahiplerinin konuşması
-genel detay

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da, gece yarısı iki iş yerine giren hırsız ya da hırsızlar çaldıkları 2 televizyon ve bilgisayarı iş yerine ait motosiklete yükleyip çaldı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Emniyet Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede meydana geldi. Hırsızlar, gece saatlerinde Orhan Kırkağaç’a ait pastanenin önüne gelerek havalandırma için kullanılan pencerenin demir korkulukları kırıp içeri girdi. İçerideki LCD televizyonu yerinden söken şahıslar, iş yerine ait motosiklete yükleyerek kayıplara karıştı. Sabah iş yerini açmaya giden Kırkağaç, soyulduğunu görünce polise haber verdi. İhbar üzerine işyerine giden polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Motosikleti zincirle bağladı Soyulduktan sonra iş yerine ait motosikleti zincirle bağlayan Orhan Kırkağaç, "Gece sat 2 buçuk gibi zanlı geliyor. Kapıyı zorluyor, kapı açılmayınca arka tarafta bir penceremiz var, pencerenin demirini sökerek oradan içeriye giriyor. İçerdeki televizyonu alıyor, bilgisayarı alıyor. Daha sonra içeride bulunan motosiklete yükleyip gidiyor. Giderken komşumuzun da televizyonunu almış. İki televizyonla birlikte ortadan kayboldu. Yaklaşık 25 bin lira kadar zararımız var. Sağ olsun emniyet güçleri bize yardımcı oldular ama burada gece bekçilerimiz yok. Bu hırsızın gece 2 televizyonla motosiklet ile gezmesi tuhaf şey yani. Gece o saatte tamir değil, çalındığı belli. O saatte hiç emniyet görevlisi yok muydu, onu merak ediyorum. Valiliğin bu alana bir an önce bekçi göndermesi lazım. Korkudan motosikletimizi zincirle bağlıyoruz. Yani hiçbir şey güvenli değil, insanlara güven kalmamış. Artık zincir ile bağlıyoruz. Bu şekilde eşyalarımızı koruma altına aldık” diye konuştu.
(AHK-Şİ-SD-
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