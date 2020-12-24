Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çaldığı motosiklet ve eşyaları evinde saklamış

Çaldığı motosiklet ve eşyaları evinde saklamış

Çalınan eşyalardan genel görüntüler

Televizyon Elektronik Eşya Elektrikli Bisiklet Bisiklet Hırsız 

-Genel detaylar
-Ekiplerin evde arama yapmasından fotoğraflar

( OSMANİYE )- Osmaniye’de hırsızlık yapan şahıs evinde gözaltına alındı OSMANİYE

- Osmaniye'de çaldığı motosiklet, bisiklet ve elektronik eşyayı evinde saklayan hırsız düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 28 yaşındaki A.C.’nin hırsızlık yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takip sonucu şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler eve girdiklerinde onlarca çalıntı eşyayla karşılaştı. Motosiklet, şarjlı bisiklet ve elektronik eşya çalan A.C. gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramada 3 adet motosiklet, 2 adet elektrikli bisiklet, 1 adet jeneratör, 2 adet ağaç kesme makinası, 2 adet televizyon, 2 adet bilgisayar monitörü ile 1 adet akü şarj redresörü ele geçirildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement