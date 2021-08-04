Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Çaldığı malzemeleri uygulamadan satışa çıkaran hırsız yakalandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çaldığı malzemeleri uygulamadan satışa çıkaran hırsız yakalandı

Çaldığı malzemeleri uygulamadan satışa çıkaran hırsız yakalandı

Ele geçirilen malzemelerden görüntüler

( KAYSERİ )- Hırdavat dükkanından 250 bin TL'lik malzeme çalan hırsız yakayı ele verdi KAYSERİ

Operasyon Akalan Kamera Hırsız 


- Kayseri'de girdiği hırdavat dükkanından yaklaşık 250 bin TL'lik malzeme çalan hırsız, bir uygulamadan çaldığı malzemeleri satışa çıkarınca yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesinde bir hırdavatçı dükkanına giren E. D., 250 bin TL'lik malzeme çaldıktan sonra kaçtı. Dükkan sahibinin ihbarı üzerine inceleme başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Şahsın kimliğini belirleyen ekipler, çalınan malzemelerin bir uygulama üzerinden satışa çıkarıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyon ile E.D.'yi kıskıvrak yakaladı. Ele geçirilen yaklaşık 50 bin TL'lik malzemelere ve suçtan ele geçirilen para ile alınan bir araca da el konulduğu öğrenildi. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı