Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Çaldığı malzemeleri satışa çıkaran hırsız adliyeye sevk edildi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çaldığı malzemeleri satışa çıkaran hırsız adliyeye sevk edildi

Çaldığı malzemeleri satışa çıkaran hırsız adliyeye sevk edildi

-Şahsın emniyetten çıkarılması ve araca bindirilmesi

Polis Operasyon Kamera Polis Kamerası Hırsız 

--Çalınan malzemelerden görüntüler (polis kamerası)

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de girdiği hırdavat dükkanından yaklaşık 250 bin TL'lik malzeme çalan ve bir uygulamadan çaldığı malzemeleri satışa çıkarınca yakayı ele veren hırsız, adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'nde bir hırdavatçı dükkanına giren E.D., 250 bin TL'lik malzeme çaldıktan sonra kaçtı. Dükkan sahibinin ihbarı üzerine inceleme başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Şahsın kimliğini belirleyen ekipler, çalınan malzemelerin bir uygulama üzerinden satışa çıkarıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyon ile E.D.'yi kıskıvrak yakaladı. Ele geçirilen yaklaşık 50 bin TL'lik malzemelere ve suçtan ele geçirilen para ile alınan bir araca da el konulduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.D., adliyeye sevk edildi. (AG-
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı