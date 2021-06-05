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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çaldığı klima ile kafenin bahçesinde yakalandı: 'Yüzümü açmayın. Dostum var, düşmanım var'

Çaldığı klima ile kafenin bahçesinde yakalandı: 'Yüzümü açmayın. Dostum var, düşmanım var'

Yakalanan hırsızın kafenin bahçesinden çıkarılması

Polis Aracı Polis Akalan Hırsız Irak 

-Hırsızın polis aracına bindirilmesi
-Çalınan klima ve ünitesinden görüntüler
-İngiliz anahtarından görüntüler

( ADANA ) Çaldığı klima ile kafenin bahçesinde yakalandı: "Yüzümü açmayın. Dostum var, düşmanım var" ADANA

- Adana’da iki hırsız çaldıkları klima ve ünitesini sokak ortasında sürükledikleri sırada polisi görmeleri üzerine şüpheliler kaçmaya başladı.
Hırsızlardan birisi, bir kafenin bahçesinde saklandığı sırada bekçilere tarafından yakalandı. Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde devriye gezen polis, 2 kişinin klima ve ünitesini sürükleyerek götürdüğünü gördü. Şüphelilerde polisleri fark edince klima ve ünitesini bırakıp kaçmaya başladı.
Ara sokaklara kaçan iki hırsız izini kaybettirdi. Bölgede polis ve bekçiler arama çalışmalarına başladı.
Yapılan arama çalışmalarında şüphelilerden Barış D., bir kafenin bahçesinde saklanırken yakalandı. Yakalanan Barış D., gazetecilerinin kendisini görüntülediğini görünce kıyafeti ile yüzünü kapattı. Ardından Barış D. polislere,”Yüzümü indirmeyin benim, dostum var, düşmanım var. Hırsızlık yaptığıma bakmayın” dedi.
Gözaltına alınan Barış D., emniyete götürüldü. Hırsızların çaldığı klima ve ünitesinin yanında polis İngiliz anahtarı da buldu. Kaçan diğer şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.
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