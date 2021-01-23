Çaldığı eşyaları kamyonete böyle yükledi



- Gaziantep’te ikametten çaldığı eşyaları kamyonete doldurarak çalan ve 60 suç kaydı olan T.E. isimli şahıs yakalandı. Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ikametten eşyaları çalarak kamyonete yükleyen şahıs ile ilgili yapılan çalışmada Mevlana Mahallesinde bulunan bir ikametten hırsızlık yaptığı tespit edilen ve hakkında 60 adet suç kaydı bulunan T.E. isimli şüpheli yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.



loading...