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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çaldığı eşyaları kamyonete böyle yükledi

Çaldığı eşyaları kamyonete böyle yükledi

çaldığı eşyaları kamyona yüklemesi

( GAZİANTEP )- Çaldığı eşyaları kamyonete yükleyerek götüren suç makinası yakalandı GAZİANTEP

Akalan Hırsız 


- Gaziantep’te ikametten çaldığı eşyaları kamyonete doldurarak çalan ve 60 suç kaydı olan T.E. isimli şahıs yakalandı. Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ikametten eşyaları çalarak kamyonete yükleyen şahıs ile ilgili yapılan çalışmada Mevlana Mahallesinde bulunan bir ikametten hırsızlık yaptığı tespit edilen ve hakkında 60 adet suç kaydı bulunan T.E. isimli şüpheli yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
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