Çaldığı araçla tatile giderken Bursa'da yakalandı

-Çalınan aracın çekilmesi



( BURSA ) BURSA



- Eskişehir ilinden çaldığı hafif ticari araç ile İstanbul'a tatile giden Yemen uyruklu genç, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Batman ilinde Üniversite 2. Sınıf Bilgisayar bölümü öğrencisi Yemen uyruklu Ahmet A. (19), Batman'dan Eskişehir'e otostop yoluyla geldi. Eskişehir de park halindeki araca yönelen şüpheli, aracın koltuğunda araç anahtarı olduğunu gördü. Araca binen genç hızla kaçtı. Bir süre sonra aracını park ettiği yerde bulamayan şahıs, karakola giderek şikayetçi oldu. Plaka Takip Sistemi kayıtlarına göre Bursa istikametine seyir halinde olduğu öğrenilen şahsı yakalamak için İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçtiler. İnegöl’e giriş yapan aracı takibe alan ekipler, dur ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı.

İnegöl çıkışında önü kesilerek durdurulan araçtaki şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

