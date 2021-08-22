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Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti...O anlar kameralara yansıdı
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti...O anlar kameralara yansıdı

Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti...O anlar kameralara yansıdı

Çatışma anları

Çalıntı Araç Çatışma Polis Memuru Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polisin uyarısı
-Olay yeri
-Özel harekat polislerinden detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda çaldığı araçla kaçmaya çalışan şahıs ile polis arasında çatışma yaşandı. Çatışma anı kameraya yansıdı. Sabah 05.30 sıralarında Bursa'dan İnegöl'e gelen Ramazan Aydın(26)'ın kullandığı 16 AEA 339 plakalı çalıntı araç polis ekiplerince durdurulmak istendi. Şahıs belindeki tabancayla polis ekiplerine ateş açtı. Polisler de karşılık verdi. Lastiği patlatılan araç Orhaniye mahallesi Eczacı Alibey sokakta kaldı. Çatışma sırasında omzuna isabet eden mermiyle polis memuru Nevzat P. Hafif şekilde yaralandı. Araçta saklanan şahsın, yakalanması için operasyon yürütüldü.. Ekipler tüm yakın sokakları ulaşıma kapattılar. Olay yerine gelen Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, operasyonu yönetti. O sırada şüpheli, 112'yi arayarak kola ve su istedi. Bunun üzerine Müdür Baydemir, şüpheliye telefonla ulaşarak kola ve suyu getireceğini söyledi.

Baydemir eline aldığı kola ve suyu araçtaki şahsa verdi. İkna edilemeyince olay yerine Özel Harekat ekipleri sevk edildi. 4.5 sonra şahıs başına dayandığı tabancayla intihar etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri şahsın ölümünü tespit ettiler. Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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