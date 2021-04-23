Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Çaldığı 30 bin TL ve altın dolu poşetle koşarken devriye gezen polis ekibinin önüne düştü

Çaldığı 30 bin TL ve altın dolu poşetle koşarken devriye gezen polis ekibinin önüne düştü

ınyakalanan zanlı detay

Ziynet Eşyası Akalan Hırsız Polis Ekipleri Irak 

-polis ekip detay
-motosiklette kelepçeli detay
-üzerinin aranması detay
-para ve altın dolu poşet detay
-para ve altınların sahibi röportaj
-genel detay

( ANTALYA )-Girdiği evde kadın ve çocuğuna bıçak çekip kabusu yaşattı ANTALYA

- Antalya’da kapısını açık gördüğü evden 30 bin TL değerinde para ve bir poşet altın çalan şahıs, devriye gezen polis ekiplerinin önüne düşerek yakalandı. Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2858. Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartman dairesinin 1. Katındaki dairenin kapısını açık gören şüpheli Tayfun S., (23) eve girip ziynet eşyası ararken kasayı buldu. Kasayı açan Tayfun S., içindeki 5 adet altın bilezik, 5 adet altın yüzük, 1 adet altın kolye ve yaklaşık 30 bin TL değerinde nakit parayı aldı. O sırada eve gelen kadın ve çocukla karşılaşan şüpheli, küçük çocuğa bıçak çekerek evden koşarak çıktı. Hırsızlık şüphelisi elinde altın ve para dolu poşetle kaçarken devriye gezen polislerin önüne düşerek yakalandı. Durumu şüpheli gören polis ekipleri, gencin elindeki poşete el koydu. Polis, olay ile ilgili inceleme yaparken bu sırada yanlarına gelen bir kişi şahsın çaldığı para ve altınların kendisine ait olduğunu belirtti.
Bunun üzerine polis ekipleri şahsı, motosiklete kelepçeledi. Olayın araştırılması için bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi. Yapılan incelemede, altınların ve paraların Tayfun S., tarafından çalındığı belirlendi. Şüpheli işlemleri yapılmak üzere çaldığı altın ve paralar ile birlikle emniyete götürüldü. “Eşim ve çocuğum travmadalar” Hırsızlığın yaşandığı evin sahibi Yaşar Pehlivan, “Eve girip kasayı açıp içerisinden para ve bilezikleri almış. Yaklaşık 30 bin TL’ye yakın para vardı. Eşim evdeydi, çocuğu aşağı bırakıyor. Eşim geri eve geldiğinde hırsızı fark ediyor. Hırsız, daha sonra oğluma bıçak çekiyor. Canımızda bir sıkıntı yok, malımız gidiyordu şükür o da yakalandı. Mutluyum şuan, eşim ve çocuğum travmadalar korktular. 5 bilezik olması lazım, parada 30 bin TL’ye yakındı” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement