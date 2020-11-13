Çal Dağları'ndaki Türk bayrağı Azerbaycan için geceyi aydınlattı
drone görüntüsü
( ADANA ) ADANA
- Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Çal Dağlarındaki dev Türk bayrağı gece ışıklandırması yapılarak Azerbaycan’ın Karabağ zaferi için aydınlandı.Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, 600 metrekare boyutunda zemine resmedilmiş dev bayrağı ışıklandırma çalışmasının tamamlandığını belirterek, "Şanlı Türk Bayrağımızı Azerbaycan’ın Karabağ topraklarının Ermeni işgalinden kurtarılmasını Toros Dağları eteklerinden kutluyoruz" dedi.
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