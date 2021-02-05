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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Çakmakla oynayan engelli çocuk az kalsın evi yakıyordu

Çakmakla oynayan engelli çocuk az kalsın evi yakıyordu

-Evin önünden ambulans ve itfaiye görüntüsü

İlk Müdahale Engelli Çocuk Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

--Yanan evden görüntü
--İtfaiyenin yangına müdahalesi cep telefonu görüntüsü
--Ev içinden yanan kanepe ve hasar alan yerlerin görüntüsü
--Bina dışı ve ambulans
--Ambulansın gidişi

( ISPARTA )- Dumandan etkilenen 2’si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı ISPARTA

- Isparta’da engelli bir çocuğun evinde çakmakla oynaması sonucu kanepenin tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 2’si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın 17.15 sıralarında Anadolu Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın 2’inci katında meydana geldi. İddiaya göre, kardeşiyle birlikte evde kanepede oturan engelli bir çocuk, çakmakla oynadı. Bu sırada üzerinde oturdukları kanepe çakmaktan çıkan alev ile bir anda yanmaya başladı.
Evden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada evdeki 2 kardeş dışarıya çıkartıldı. Olay yerine gelen itfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Yangında kanepe kullanılamaz hale gelirken, evin bir odası da büyük hasar gördü. Öte yandan yangın sırasında dumandan etkilenen 2’si çocuk 3 kişi ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi’ne götürüldü. 3 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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