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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
“Çaki” lakaplı zehir tacirinin zula evine operasyon: 55 kilogram “bonzai” ele geçirildi

“Çaki” lakaplı zehir tacirinin zula evine operasyon: 55 kilogram “bonzai” ele geçirildi

-Cep telefonu-

Uyuşturucuyla Mücadele Uyuşturucu Madde Harekete Geç Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Eve yapılan baskın
-Evde bulunan uyuşturucular
-Emniyete girişleri
-Adliyeye sevk
--Foto-
-Ele geçirilenler

( İSTANBUL - ÖZEL)- Çatıya çıkarak kaçan şüpheli ve evdeki 3 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturuculara el konuldu İSTANBUL

- Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süredir peşinde oldukları “Çaki” lakaplı zehir tacirinin evine operasyon düzenledi.
Operasyonda evde didik didik arama yapan polis, çantaların içerisinde yaklaşık 55 kilogram bonzai ele geçirdi. Evde yakalanan 3 şüpheli ve baskında çatıya çıkarak kaçan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İstanbul’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında başarılı operasyonlar yaparak zehir tacirlerine göz açtırmayan Kağıthane İlçe Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, başarılı bir çalışmaya daha imza attı. Kağıthane polisi, yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda bir süredir peşinde oldukları, çeşitli suçlardan emniyette 22 adet suç kaydı bulunan “Çaki” lakaplı Mesut D.’nin (24), Harmantepe Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde depoladığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atlas Sokak üzerindeki eve operasyon düzenledi.
55 kilogram bonzai ele geçirildi Operasyonda evin kapısını kırarak içeriye giren polis ekipleri, içerideki 4 kişiyi etkisiz hale getirdi. Ardından odalarda didik didik aramaya yapan polis, çantaların içerisine gizlenmiş yaklaşık 55 kilogram “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan aramalarda ayrıca 1 adet Vakum Cihazı, 1 Adet Hassas Terazi ve Madde Ticaretinde kullanıldığı düşünülen 3 adet cep telefonu da bulundu. Baskın esnasında evde bulunan Taner B. (18) ise çatıya çıkarak kaçtı. Bunun üzerine peşine düşen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, şahsı sokakta kıskıvrak yakaladı. Çatıdan kaçan şüphelide gözaltında Aramaların tamamlanmasının ardından evdeki G.A. (17), Ahmet Kadir G. (19) ve Medine Ç. (21) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uyuşturuculara da el konulurken, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete getirilen 4 şüpheliye “uyuşturucu maddeyi ticareti ve imal” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. (DCC-ÖFA
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